В Минвостокразвития отметили рост спроса на путешествия по ДФО

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Туристический поток на Дальний Восток с начала года демонстрирует уверенный рост, сообщил на туристическом форуме "Открой Дальний Восток" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Спрос на путешествия по Дальнему Востоку растет, с января по июнь 2023 года турпоток вырос на 37%. По итогам первого полугодия Хабаровский край переместился с четвертого на второе место по количеству гостей, потеснив Бурятию и Камчатку. Турпоток в край вырос более чем на треть", - сказал он.

Министр отметил, что дополнительные возможности по увеличению роста туриндустрии в округе связаны с с эффективностью отраслевой политики, федеральных и региональных мер поддержки.

По его словам, в ДФО инвесторы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток уже реализуют более 300 туристических проектов, в которые привлечены более 154 млрд рублей. Это отели, туристические комплексы, глэмпинги, базы отдыха, санаторно-курортные комплексы, горнолыжные, этнографические базы.

В индустрии гостеприимства и туристических сервисов создается более 13 тысяч новых рабочих мест.

"Новые туристические проекты создаются и на дальневосточных гектарах, порядка 10% участников программы строят на своей земле туристические объекты", - сказал министр.

Лидеры по количеству туристических проектов, реализуемых на Дальнем Востоке с механизмами господдержки, - это Приморье - 201 проект, Камчатка - 62 проект, Сахалин - 30 проектов.