Банк России разработал "рисковый" сценарий развития экономики РФ

Он предполагает глобальный финансовый кризис, спад ВВП РФ на 3-5% и инфляцию в 11-13% в 2024 г.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ помимо базового сценария развития российской экономики разработал два более кризисных варианта - "усиление фрагментации" и "рисковый", говорится в опубликованном ЦБ проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы.

"Основные риски для российской экономики связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом. С учетом этого Банк России рассматривает два альтернативных сценария. Сценарий "усиление фрагментации" предполагает большее по сравнению с базовым сценарием увеличение фрагментации мировой экономики и санкционного давления на российскую экономику. Сценарий "рисковый" дополнительно с этим учитывает возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что может привести к глобальному финансовому кризису", - описывают эти сценарии в ЦБ.

Реализация рисков в обоих сценариях, по оценкам Банка России, приведет к более высокой инфляции на прогнозном горизонте и потребует проведения более жесткой денежно-кредитной политики в 2024-2025 годах по сравнению с базовым сценарием. Соответственно, инфляция вернется к цели позже, чем в базовом сценарии.

"В сценарии "усиление фрагментации" предполагается, что тенденции деглобализации нарастают. Страны все больше делятся на блоки, все больше производств перемещают обратно на свою территорию или в дружественные и географически близкие страны. Для российской экономики, помимо ухудшений условий торговли в целом, это также означает вероятное усиление санкционного давления", - говорится в документе.

"В сценарии "рисковый" собирается весь комплекс неблагоприятных внешних условий. Устойчивость инфляционного давления и стремление сохранить доверие к своей политике заставляют центральные банки стран с развитой экономикой ужесточать денежно-кредитную политику сильнее. Дальнейшее быстрое повышение процентных ставок приводит к усилению давления на балансы финансовых организаций и в конечном итоге к финансовому кризису в мире. При этом процессы деглобализации в этом сценарии также нарастают. Реализация процентного риска для финансового сектора и для глобальных заемщиков происходит в условиях разделения стран на региональные блоки, что только усиливает кризис. Для российской экономики в этом сценарии также вероятно усиление санкционного давления", - описывают самый кризисный сценарий в ЦБ.

Инфляция

Если в базовом варианте инфляция в РФ возвращается к 4% уже в 2024 году, то в сценарии "усиление фрагментации" в 2024 году ожидается инфляция в 5-7%, а к 4% возвращается в 2025 году. В "рисковом" сценарии инфляция в 2024 году ожидается в интервале 11-13%, возврат к 4% закладывается также на 2025 год.

Ключевая ставка

Ключевая ставка, как сообщалось, в базовом сценарии ожидается в 2024 году в интервале 8,5-9,5% в среднем за год, в 2025 году - 6,5-8,5%, в 2026 году - 5,5-6,5%. В сценарии "усилении фрагментации" ключевая ставка уже прогнозируется в 2024 году в интервале 11-12%, в 2025 году - 8-10%, в 2026 году - 5,5-6,5%. В "рисковом" сценарии ключевая ставка в 2024 году прогнозируется в интервале 12,5-13,5%, в 2025 году - 9-11%, в 2026 году - 5,5-6,5%.

ВВП РФ

Базовый сценарий предполагает рост ВВП РФ в 2024 году в интервале 0,5-2,5%, в 2025 году - 1,0-2,0%, в 2026 году - 1,5-2,5%.

Сценарий "усиление фрагментации" предполагает снижение ВВП РФ в 2024 году в интервале 0-2%, в 2025 году интервал от снижения на 1% до роста на 1%, в 2026 году рост на 1,5-2,5%.

"Рисковый" сценарий предполагает спад ВВП РФ в 2024 году на 3-5%, продолжение снижения ВВП в 2025 году на 2-3% и рост только начиная с 2026 года на 2-3%.

В ЦБ отмечают, что "более благоприятный сценарий по сравнению с базовым также возможен".

"Например, в случае значимого улучшения внешних условий или увеличения темпов роста производительности труда в результате структурной трансформации потенциальный темп роста российской экономики может ускориться. Тогда темпы экономического роста в 2024-2026 годах могут быть выше, а инфляционное давление ниже, что позволит Банку России в 2024-2025 годах проводить денежно-кредитную политику с меньшим уровнем ключевой ставки по сравнению с базовым сценарием и быстрее вернуть ее в нейтральную область", - описывают благоприятный сценарий в ЦБ.

"Вместе с тем в текущих условиях при существенном преобладании проинфляционных рисков и сохранении значимых рисков со стороны внешних условий представляется более важным обратить внимание именно на сценарии, которые потребуют от денежно-кредитной политики Банка России более решительных действий для возвращения инфляции к 4% и ее стабилизации на этом уровне", - подчеркивается при этом в документе.

"Политика Банка России при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к 4%. Набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей на финансовых рынках", - говорится в проекте ОНДКП.