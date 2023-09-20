Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Аналитик BofA улучшила прогноз для S&P 500 на конец года до 4600 пунктов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Стратег Bank of America Савита Субраманьян повысила прогноз для фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец 2023 года до 4600 пунктов с ожидавшихся ранее 4300 пунктов, что предусматривает рост примерно на 3,5% с текущих значений.

ЭкономикаАналитики ждут, что S&P 500 завершит 2023 год чуть выше 4000 пунктовЧитать подробнее

При этом она рекомендовала клиентам, желающим сыграть на повышение американских акций, отдать предпочтение равновзвешенному индексу, а не обычному индикатору, взвешенному по рыночной капитализации входящих в него компаний, пишет MarketWatch.

Индекс S&P 500 вырос на 16,2% с начала года, тогда как его равновзвешенный аналог прибавил всего 4,1%. По мнению Субраманьян, более привлекательные оценки стоимости могут обеспечить последнему лучшую динамику по сравнению с конкурентом.

Прогноз Bank of America для S&P 500 - один из самых позитивных на Уолл-стрит. Более оптимистичны только Том Ли из Fundstrat и Крейг Джонсон из Piper Sandler, которые полагают, что к концу года индекс достигнет отметки 4825 пунктов, и Джон Штольцфус из Oppenheimer, рассчитывающий на подъем индикатора до 4900 пунктов.

Индекс S&P 500 по данным на 18:37 по Москве в среду рос на 0,15% - до 4450,49 пункта. Индикатор меняется в довольно узком диапазоне с начала августа.

Bank of America Oppenheimer Джон Штольцфус Piper Sandler Standard & Poor's 500 Савита Субраманьян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль завершил торги в среду ростом на фоне возможных мер валютного контроля

Рубль завершил торги в среду ростом на фоне возможных мер валютного контроля

Росимущество и Минфин предложат оставить Грефа во главе Сбербанка

Росимущество и Минфин предложат оставить Грефа во главе Сбербанка

Росстат оценил рост цен на бензин в РФ с 12 по 18 сентября в 0,8%

В ЦБ выступили против предложений Минфина по валютному контролю

В ЦБ выступили против предложений Минфина по валютному контролю

Новак заявил, что правительству удается сбалансировать топливный рынок

Новак заявил, что правительству удается сбалансировать топливный рынок

Россия в июле поставила в Китай рекордный объем газа

Россия в июле поставила в Китай рекордный объем газа

Биржевые цены на бензин за три дня упали на 6-8%

Биржевые цены на бензин за три дня упали на 6-8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });