Аналитик BofA улучшила прогноз для S&P 500 на конец года до 4600 пунктов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Стратег Bank of America Савита Субраманьян повысила прогноз для фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец 2023 года до 4600 пунктов с ожидавшихся ранее 4300 пунктов, что предусматривает рост примерно на 3,5% с текущих значений.

При этом она рекомендовала клиентам, желающим сыграть на повышение американских акций, отдать предпочтение равновзвешенному индексу, а не обычному индикатору, взвешенному по рыночной капитализации входящих в него компаний, пишет MarketWatch.

Индекс S&P 500 вырос на 16,2% с начала года, тогда как его равновзвешенный аналог прибавил всего 4,1%. По мнению Субраманьян, более привлекательные оценки стоимости могут обеспечить последнему лучшую динамику по сравнению с конкурентом.

Прогноз Bank of America для S&P 500 - один из самых позитивных на Уолл-стрит. Более оптимистичны только Том Ли из Fundstrat и Крейг Джонсон из Piper Sandler, которые полагают, что к концу года индекс достигнет отметки 4825 пунктов, и Джон Штольцфус из Oppenheimer, рассчитывающий на подъем индикатора до 4900 пунктов.

Индекс S&P 500 по данным на 18:37 по Москве в среду рос на 0,15% - до 4450,49 пункта. Индикатор меняется в довольно узком диапазоне с начала августа.