Набиуллина заявила, что темпы роста ипотеки к сентябрю достигли 30%

ЦБ при необходимости готов ужесточать макропруденциальные меры

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста ипотеки в годовом выражении на 1 сентября достигли 30%, ЦБ будет смотреть на эффективность вводимых макропруденциальных мер и при необходимости готов ужесточать их, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Ипотека, действительно, у нас растет ускоренными темпами. Если брать в годовом выражении, на 1 сентября темпы роста около 30%. Ускорение темпов происходит как за счет льготных программ, и мы видим, что возрастает доля льготных программ по ипотеке, а также, что очень важно и нас беспокоит, вовлечение в ипотеку более рискованных групп клиентов. Так, за два года выдачи ипотечных кредитов людям с долговой нагрузкой уже более 80% доходов выросла почти вдвое", - указала она.

ЦБ также видит рост ипотеки с низким первоначальным взносом до 20%.

"Это, конечно, нас беспокоит. Помимо того, что это приводит к сохранению разрыва цен на жилье на первичном и вторичном рынке. Он до сих пор сохраняется на уровне около 40%, это является проблемой завышения стоимости залогов по ипотечным кредитам на первичном рынке со всеми вытекающими последствиями", - заявила Набиуллина.

Она напомнила, что ЦБ с 1 октября повышает макропруденциальные надбавки по наиболее рискованным ипотечным кредитам. ЦБ ожидает, что это улучшит структуру кредитования и сделает рост в этом сегменте более сбалансированным.

Набиуллина заявила, что ЦБ приветствует повышение правительством минимального размера первоначального взноса по ипотечным льготным программам с 15% до 20%. "Будем смотреть вместе с макропруденциальными надбавками, от которых ожидаем гораздо большего эффекта (...) если будем необходимость, мы, конечно, будем ужесточать дополнительно макропруденциальные надбавки", - заявила она.

Набиуллина отметила, что у ЦБ нет законодательных полномочий применять количественные ограничения на выдачу ипотеки.

"У нас есть такая возможность по закону по необеспеченному потребительскому кредитованию, а по ипотеке - нет. Мы считаем, в принципе, это было бы полезно - иметь два набора мер: и риск-надбавки, и количественные ограничения. Они несколько по-разному работают, для рискованной ипотеки, мне кажется, это было бы полезно, но у нас пока такой возможности нет, мы можем только ужесточать надбавки, связанные и с долей первоначального взноса, и с уровнем долговой нагрузки заемщика", - заявила она.