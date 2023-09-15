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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Индекс потребдоверия в США в сентябре снизился сильнее прогнозов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре 2023 года индекс потребительского доверия в США снизился до 67,7 пункта с 69,5 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал намного менее существенное снижение - до 69,1 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в сентябре упал до 69,8 пункта с 75,7 пункта в августе, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода повысился до 66,3 пункта с 65,5 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце понизились до минимальных с марта 2021 года 3,1% с 3,5% в августе, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 2,7% с 3%.

Окончательное значение сентябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 29 сентября.

Мичиганский университет США
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