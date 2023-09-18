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Cisco уволит еще 350 сотрудников в октябре

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. сократит 350 сотрудников в следующем месяце в рамках очередного раунда снижения численности рабочих мест, сообщает MarketWatch.

Компания 16 октября планирует уволит 227 человек в Сан-Хосе и еще 123 в Милпитасе, говорится в заявлении, поданном Cisco в Департамент занятости Калифорнии.

В 2022 году компания объявила, что сократит около 5% штата, то есть примерно 4 тысячи рабочих мест. Кроме того, она уволила почти 700 человек в марте.

С начала 2023 года капитализация Cisco выросла на 17,6% (до $227,2 млрд), при этом фондовый индекс Nasdaq подскочил на 31%.

Cisco Nasdaq Калифорния США
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