Папа римский принял нового российского посла в Ватикане

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск принял нового российского посла в Ватикане Ивана Солтановского, сообщает AР со ссылкой на пресс-службу Святого престола. Дипломат вручил понтифику верительные грамоты.

Ранее послом России в Ватикане был Александр Авдеев. АР напоминает, что Франциск встречался с Авдеевым 25 февраля 2022 года, для чего лично посетил российскую дипмиссию.

Агентство также отмечает, что папа принял нового посла после того, как глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Ватиканом об Украине и что в Москве готовы снова принять посланника папы кардинала Маттео Дзуппи.

Лавров напомнил, что в России принимали представителей различных стран, в том числе группу из семи лидеров африканских государств. "Сейчас продолжаются усилия Ватикана, чей посланник собирается в очередной раз приехать. Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр.



Дзуппи летом посещал Москву, где встречался с помощником президента Юрием Ушаковым, а также посещал Киев. В сентябре кардинал побывал в Китае, где также обсуждал варианты украинского урегулирования.