Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Папа римский принял нового российского посла в Ватикане

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск принял нового российского посла в Ватикане Ивана Солтановского, сообщает AР со ссылкой на пресс-службу Святого престола. Дипломат вручил понтифику верительные грамоты.

Ранее послом России в Ватикане был Александр Авдеев. АР напоминает, что Франциск встречался с Авдеевым 25 февраля 2022 года, для чего лично посетил российскую дипмиссию.

Агентство также отмечает, что папа принял нового посла после того, как глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Ватиканом об Украине и что в Москве готовы снова принять посланника папы кардинала Маттео Дзуппи.

Лавров напомнил, что в России принимали представителей различных стран, в том числе группу из семи лидеров африканских государств. "Сейчас продолжаются усилия Ватикана, чей посланник собирается в очередной раз приехать. Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр.

Дзуппи летом посещал Москву, где встречался с помощником президента Юрием Ушаковым, а также посещал Киев. В сентябре кардинал побывал в Китае, где также обсуждал варианты украинского урегулирования.

Александр Авдеев Ватикан Сергей Лавров Франциск Украина Иван Солтановский Маттео Дзуппи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России начались официальные продажи аналога Geely Coolray белорусской сборки

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

Уровень запасов в ПХГ Европы перестал быть рекордным из-за слабой закачки

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Fitch подтвердило рейтинги Германии "AAA" со "стабильным" прогнозом

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

Brent подорожала до $94,47 за баррель

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Премьер Болгарии не стал говорить с фермерами на фоне снятия эмбарго на зерно с Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });