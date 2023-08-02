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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Папа римский призвал Европу искать креативные пути для урегулирования на Украине

Папа римский призвал Европу искать креативные пути для урегулирования на Украине
Фото: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в среду заявил о необходимости поиска креативных решений для урегулирования конфликта на Украине, сообщили в пресс-службе Святейшего престола.

"Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу (...) хочется спросить: куда ты плывешь, если ты не предлагаешь путей мира, креативных путей для прекращения боевых действий на Украине и для прекращения многочисленных кровавых конфликтов во всем мире?" - сказал понтифик в ходе визита в Португалию.

Он добавил, что его тревожит то, что "во многих частях света постоянно делаются инвестиции в оружие, а не в будущее детей".

Папа римский коснулся и темы нелегальной иммиграции, задав вопрос: "Куда держишь курс, Европа и Запад, отвергая стариков, воздвигая стены из колючей проволоки, с огромным числом погибших в море, с пустыми колыбелями?".

В июле посланник папы римского, кардинал Маттео Дзуппи посетил Вашингтон и провел встречу с президентом США Джо Байденом, в ходе которой они обсудили ситуацию на Украине.

Ранее в этом году Дзуппи уже посетил Киев и Москву. После визита кардинала в Россию в Ватикане заявили, что понтифик ознакомился с итогами поездки и обдумывает дальнейшие инициативы по Украине.

Папа римский Франциск Украина Европа
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