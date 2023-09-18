Brent подорожала до $94,43 за баррель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти днем в понедельник на фоне ослабления курсак доллара США.

К 15:04 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,5 (0,53%), до $94,43 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,49 (0,54%) - до $91,26 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $94,78 за баррель, WTI - до $91,7 за баррель.

ОПЕК, Минэнерго США и Международное энергетическое агентство прогнозируют дальнейшее увеличение дефицита нефти на рынке в следующем квартале.

Устойчивый рост цен на нефть, наблюдаемый несмотря на опасения по поводу снижения спроса со стороны Европы и Китая, указывает на значительные сложности с предложением, считает ведущий аналитик XM Мариос Хаджикириакос.

В то же время инвесторы сохраняют осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе.