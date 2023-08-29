Производитель электромобилей NIO снизил квартальную выручку на 15%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO во втором квартале сократил выручку на 14,8%, до 8,772 млрд юаней ($1,21 млрд млрд) с 10,29 млрд юаней годом ранее, но дал хороший прогноз на третий квартал.

Чистый убыток увеличился более чем вдвое - до 6,056 млрд юаней ($835 млн) с 2,758 млрд юаней. Скорректированный убыток в расчете на ADS составил 3,28 юаня против 1,34 юаня годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне 9,16 млрд юаней, скорректированный убыток - 2,96 юаня на ADS.

Поставки электромобилей NIO во втором квартале составили 23,52 тысячи. Это на 6,1% ниже показателя за апрель-июнь 2022 года и на 24,2% меньше продаж в январе-марте текущего года.

Согласно прогнозу компании, в июле-сентябре поставки будут находиться в диапазоне 55-57 тысяч машин (рост на 74-80% к прошлогоднему показателю). Выручка ожидается в районе 18,9-19,52 млрд юаней, на 45-50% выше в годовом исчислении.

Аналитики в среднем оценивают продажи NIO на уровне 50 тысяч автомобилей, выручку - в 18,03 млрд юаней.