Российская структура KCA Deutag увеличила исковые требования к оператору "Сахалина-2"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ООО "КСА Дойтаг Дриллинг" (Южно-Сахалинск), российская структура нефтесервисной компании KCA Deutag, уточнило свои исковые требования к ООО "Сахалинская энергия", теперь они составляют $30 млн и 517,7 млн рублей против прежних $26,2 млн и 403,4 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"В порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принял (от истца - ИФ) уточнение исковых требований до 517 681 508,47 рубля и 30 046 810,44 доллара США", - говорится в определении Арбитражного суда Сахалинской области от 4 сентября.

Сообщается также, что предварительное судебное заседание по этому иску, которое было намечено на 4 сентября, перенесено на 14 ноября на 15:00 местного времени.

В определении суда говорится, что ответчик заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании п.п. 2 и 5 ч. 1 ст. 148 АПК ("истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком...", "имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом..." - ИФ). Истец при этом внес ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица ООО "КСА Дойтаг Раша" на стороне истца и ООО "Газпром Сахалин Холдинг" на стороне ответчика. Суд отложил рассмотрение этих ходатайств на 14 ноября, предложив сторонам предоставить свои отзывы на них.

В июле текущего года ООО "КСА Дойтаг Дриллинг" обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с иском, потребовав от оператора проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия" - суммарную задолженность в размере около 2,8 млрд рублей: $26,2 млн и 403,4 млн рублей.

Требования "КСА Дойтаг Дриллинг" связаны с исполнением договора на оказание услуг по бурению на морских нефтяных платформах. Соответствующий документ от сентября 2011 года компания представила в суд вместе с копиями его изменений. Иные подробности иска не сообщаются.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн.

По указу президента Владимира Путина "Сахалинская энергия" была назначена оператором проекта вместо "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд" с Бермудских островов. Совладельцами российской компании являются "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi. Также планируется вхождение "НОВАТЭКа" в состав акционеров вместо уходящей Shell.