"Сахалинская энергия" на лето остановит одну из двух нефтедобывающих платформ на ремонт

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Сахалинская энергия" (оператор СРП-проекта "Сахалин-2") в мае начнет плановый останов одной из двух своих нефтедобывающих платформ, с июня по сентябрь остановится вторая платформа. Об этом сообщил директор по производству компании Александр Сингуров корпоративной газете "Вести".

"В отличие от предыдущих лет, плановый останов этого года начнется в мае с нефтедобывающей платформы "Пильтун-Астохская-Б". В ходе него мы проведем большое количество инспекций сосудов, работающих под давлением, и теплообменников, их очистку и мероприятия по обслуживанию крупных агрегатов. Учитывая, что две из трех наших платформ объединены в интегрированную нефтяную систему, мероприятия на ПА-Б будут синхронизированы с остановом "Моликпака", который стартует в июне после завершения геолого-технических мероприятий и продлится до сентября", - сказал он.

Среднесуточная производительность "Моликпака" в 2019 году составила 5,33 тыс. т (39,31 тыс. барр.) нефти и 0,58 млн куб. м попутного газа, среднесуточная производительность "Пильтун-Астохской - Б" – 3,99 тыс. т (29,41 тыс. барр.) нефти и 0,98 млн куб. м газа, говорится на сайте "Сахалинской энергии".

В компании не уточнили срок останова платформы "ПА-Б".

По словам Сингурова, за это время предстоит выполнить плановые ремонты, а также завершить основной объем работ по техническому перевооружению буровой ("Моликпак" - ИФ).

"Этот проект очень важен для обеспечения разработки месторождения и продления сроков эксплуатации нашей основной нефтедобывающей платформы. Впервые в Российской Федерации на морской платформе будет проделан беспрецедентно сложный объем работ – на это потребуется почти четыре месяца с мобилизацией значительного количества персонала", - отметил он.

Еще один блок работ на "Моликпаке" будет связан с модернизацией жилых модулей для персонала.

Кроме того, на производственном комплексе "Пригородное", состоящем из завода по сжижению природного газа (СПГ) и терминала отгрузки нефти, в течение лета пройдут технические мероприятия по очистке от донных осадков двух нефтеналивных резервуаров объемом по 96,4 тыс. тонн каждый.

"В процессе транспортировки и хранения нефти на днище и стенках резервуара скапливаются донные отложения, которые со временем затвердевают. Это может привести к снижению полезного объема, ускорению коррозионных процессов, затруднению обследования состояния емкости, а также сложностям в эксплуатации резервуаров. Уникальная и для РФ, и для нас технология позволит впервые осуществить операцию без влияния на технологический процесс и отгрузку нефти. Чтобы этого добиться, наши специалисты проделали большую работу, в том числе и для мобилизации оборудования, которая начнется уже в мае. Интересно, что чистка будет осуществляться без захода людей внутрь резервуаров (которые будут выводиться из эксплуатации поочередно)", - сообщил Сингуров.

В прошлом году "Сахалинская энергия" отгрузила около 3,7 млн тонн нефти (в 2021 году – около 4,16 млн тонн). В прошлом году она поставлялась в Китай (64,3% всех отгрузок компании), Южную Корею (26,8%) и Японию (8,9%).

Оператор проекта – ООО "Сахалинская энергия", совладельцами которого являются "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi. Также планируется вхождение "НОВАТЭКа" в состав акционеров вместо ушедшей Shell.