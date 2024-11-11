Суд предложил KCA Deutag и оператору "Сахалина-2" прийти к примирению

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области предложил по иску ООО "КСА Дойтаг Дриллинг" (Южно-Сахалинск), российской структуры нефтесервисной компании KCA Deutag, к ООО "Сахалинская энергия" принять меры к примирению и перенес заседание на 12 декабря, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Суд определил: отложить судебное разбирательство в судебном заседании, на 14:00 местного времени 12 декабря 2024 года. (...) Предложить сторонам принять меры к примирению. Сторонам заключить соглашение по фактическим обстоятельствам (ст. 70 АПК РФ), принять меры к примирению, в случае необходимости - уточнить исковые требования, представить проект судебного акта", - говорится в решении суда от 7 ноября.

В материалах суда говорится, что ранее ООО "КСА Дойтаг Дриллинг" в очередной раз уточнило свои исковые требования к ООО "Сахалинская энергия", теперь они составляют $48 млн и 846,6 млн рублей против прежних $48 млн и почти 845,5 млн рублей, которые были уточнены в октябре 2024 года.

Кроме того, согласно материалам суда, в конце прошлого года суд принял к рассмотрению встречное исковое заявление ООО "Сахалинская Энергия" к ООО "КСА Дойтаг Дриллинг" о взыскании убытков в размере $26,4 млн и 818,4 млн рублей, "о расторжении договора от 28 сентября 2011 года №Y06337 об оказании услуг по бурению на морских буровых платформах с момента вступления в законную силу решения суда (с учетом уточнения)".

Как сообщалось, в июле 2023 года ООО "КСА Дойтаг Дриллинг" обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с иском, потребовав от оператора проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия" - суммарную задолженность в размере около 2,8 млрд рублей: $26,2 млн и 403,4 млн рублей. Эта сумма в ходе судебных заседаний несколько раз уточнялась в сторону увеличения.

Требования "КСА Дойтаг Дриллинг" связаны с исполнением договора на оказание услуг по бурению на морских нефтяных платформах. Соответствующий документ от сентября 2011 года компания представила в суд вместе с копиями его изменений. Иные подробности иска не сообщаются.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн.

Совладельцами ООО "Сахалинская энергия" являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi.