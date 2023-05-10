Суд по иску "Сахалинской энергии" наложил арест на четыре буксира Svitzer

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил заявление ООО "Сахалинская энергия" (СЭ) к ООО "Свицер Сахалин Терминал Тоуэдж"("Свицер СТТ", российская структура буксирного подразделения Maersk) о принятии обеспечительных мер и наложил арест на четыре судна, следует из картотеки суда.

Буксиры используют в рамках проекта "Сахалин-2".

Суд запретил капитану морского порта Корсаков производить какие-либо регистрационные действия в реестрах морского порта Корсаков в отношении буксиров "Свицер Анива", "Свицер Сахалин", "Свицер Буссе" и "Свицер Корсаков".

Арестованное имущество определено передать на хранение ООО "СИП менеджмент" с возможностью пользоваться им, включая проведение буксирных операций и перевозки пассажиров после получения необходимых разрешений.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО "Свицер СТТ" является ООО "Свицер Сахалин", которое через Svitzer Asia PTE (Сингапур) принадлежит датской Svitzer A/S (структура A.P. Moeller-Maersk A/S).

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что судовладельцем буксиров является Svitzer Sakhalin B.V. (Svitzer, Нидерланды). Суда находились в аренде по договору фрахтования, который был заключен между "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд" (СЭИК, бывший оператор проекта "Сахалин-2") и ООО "Свицер Сахалин Терминал Тоуэдж" (ООО "Свицер Сахалин") в 2012 году.

По указу президента Владимира Путина оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd (СЭИК) c Бермудских островов заменен на российское ООО "Сахалинская энергия".

Согласно исковому заявлению, 1 ноября 2022 года "Свицер Сахалин", СЭИК и "Сахалинская энергия" заключили соглашение о новации по договору, в рамках которого все права и обязанности СЭИК были переданы СЭ. На момент подачи искового заявления договор действовал, все буксиры находились в пользовании "Сахалинской энергии" в порту Пригородное.

17 апреля 2023 года, говорится в иске, "Свицер Сахалин" направил в адрес СЭ уведомление о незамедлительном приостановлении исполнения договора со ссылкой на наступившие форс-мажорные обстоятельства, сославшись на полученное от Svitzer письмо о планируемом прекращении бербоут-чартеров, в котором собственник буксиров потребовал в течение 7 дней сменить флаги судов и передислоцировать суда из территориальных вод России.

"Сахалинская энергия" уведомило контрагента о неправомерности прекращения договора, поскольку его исполнение не запрещено санкциями ЕС. "Ст. 29 договора прямо указывает, что осуществление заявителем арендных платежей за суда лишает ответчика права ссылаться на обстоятельства форс-мажора для целей прекращения исполнения обязательств по договору", - подчеркивает СЭ.

СЭ отмечает, что перерыв в исполнении договора не допустим, поскольку добыча, сжижение природного газа и его отгрузка являются безостановочным технологическим процессом, в результате нарушения которого будут нанесены колоссальные убытки как компании, так и Российской Федерации.

ООО "СИП Менеджмент" уже является агентом заявителя по договору агентирования для целей исполнения договора и готово принять спорные буксиры на хранение, отмечает СЭ. При этом принятие испрашиваемых мер не приведет к умалению имущественных интересов ответчика или нанесению убытков, поскольку буксиры изначально находились в пользовании заявителя по договору, а ООО "Свицер Сахалин" получил и получает оплату аренды буксиров.

По отчетам компаний, 75% "СИП Менеджмент" принадлежит "УК Проект Групп", 25% - у "Сахалин-Шельф Сервис" (на 52,6% принадлежит ЗАО "Восточная Инвестиционно-промышленная компания", 25,7% у Marubeni, 21,65% - у International Development Services). Сергей Богданчиков владеет 52,57% в "Восточной инвестиционно-промышленной компании".

В "Сахалинской энергии" не стали комментировать, Maersk пока не ответил на запрос.

Maersk в 2022 году заявила о прекращении работы на российском рынке. Все сервисы в Россию и из России были прекращены в первом квартале 2022 года, в третьем квартале 2022 года была закрыта сделка по продаже 30,75% акций компании Global Ports Investments.

Процесс продажи оставшихся активов - двух складов и четырех буксиров - продолжается, говорилось в отчетности компании в начале 2023 года. В феврале 2023 года Maersk вышел из логистического сегмента в России, продал складские комплексы в Санкт-Петербурге и Новороссийске.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2022 года компания произвела около 11,5 млн т СПГ и порядка 3,7 млн т нефти марки Sakhalin Blend.

Оператор проекта - ООО "Сахалинская энергия", совладельцами которого являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi. Планируется вхождение "НОВАТЭКа" в состав владельцев вместо ушедшей Shell. Тем не менее Shell заявляет, что средства за долю в "Сахалин-2" не получила и сохраняет свои законные права в СЭИК.