Intel в декабре выведет на рынок новые ИИ-чипы и линейку Xeon 5-го поколения
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp. планирует 14 декабря вывести на рынок чипы для персональных компьютеров, пригодные для применения в области искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении компании.
Процессоры Core Ultra с первыми интегрированными нейронными процессорами Intel обеспечат "энергоэффективное ИИ-ускорение", отмечает фирма.
Кроме того, 14 декабря в продажу поступят процессоры Xeon 5-го поколения.
Intel также заявила, что построит большой ИИ-суперкомпьютер на чипах Xeon и 4 тыс. аппаратных ИИ-ускорителей Gaudi2 и работает над ИИ-решениями с Dell Technologies.
Акции Intel дешевеют на 1,8% на торгах во вторник, Dell - дорожают на 1,3%.