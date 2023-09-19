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Intel в декабре выведет на рынок новые ИИ-чипы и линейку Xeon 5-го поколения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp. планирует 14 декабря вывести на рынок чипы для персональных компьютеров, пригодные для применения в области искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении компании.

Процессоры Core Ultra с первыми интегрированными нейронными процессорами Intel обеспечат "энергоэффективное ИИ-ускорение", отмечает фирма.

Кроме того, 14 декабря в продажу поступят процессоры Xeon 5-го поколения.

Intel также заявила, что построит большой ИИ-суперкомпьютер на чипах Xeon и 4 тыс. аппаратных ИИ-ускорителей Gaudi2 и работает над ИИ-решениями с Dell Technologies.

Акции Intel дешевеют на 1,8% на торгах во вторник, Dell - дорожают на 1,3%.

Intel
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