Brent торгуется у $94,1 за баррель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили падение вечером в среду после публикации данных об изменении запасов топлива в Соединенных Штатах за прошлую неделю.

К 17:36 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,21%) - до $94,14 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI, торги которыми завершаются в среду, на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени дешевели на $0,05 (0,05%) - до $91,15 за баррель. Более активно торгуемые фьючерсы на ноябрь теряют в цене $0,21 (0,23%) и стоят $90,27 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,14 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 831 тысячу баррелей, дистиллятов - уменьшились на 2,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.

Участники рынков также ждут подведения итогов сентябрьской встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится в среду в 21:00 по Москве. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что американский регулятор по итогам этого заседания оставит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.