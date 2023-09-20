Нефть Brent подешевела до $93,5 за баррель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в среду после спада накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 составляет $93,51 за баррель, что на 83 цента (0,88%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 9 центов (0,1%) - до $94,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:04 по московскому времени опустились на 82 цента (0,9%) и составили $90,38 за баррель. По итогам прошлой сессии они снизились на 28 центов (0,3%) - до $91,2 за баррель. Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду. Более активно торгуемые фьючерсы на ноябрь теряют в цене 74 цента (0,82%) и стоят $89,74 за баррель.

До вторника обе марки дорожали три сессии кряду.

Старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент считает главной угрозой продолжению нефтяного ралли изменение фундаментальных показателей.

"При текущих ценах пониженный спрос на импортную нефть со стороны Китая и рост экспорта его нефтепродуктов наверняка помогут сдержать это ралли в краткосрочной перспективе, - заявил Винсент сетевому изданию MarketWatch. - Если так и случится - и особенно если начнет слабеть спрос в других регионах - Саудовская Аравия может быстро поменять мнение о том, как далеко она готова зайти с добровольным сокращением добычи".

Участники рынков также ждут подведения итогов сентябрьской встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится в среду в 21:00 по московскому времени. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что американский регулятор по итогам этого заседания оставит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.