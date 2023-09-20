SEC приняла меры против названий фондов, вводящих инвесторов в заблуждение

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США ужесточила правила, касающиеся названий, которые инвесткомании дают продвигаемым фондам.

Это должно предотвратить использование названий, способных ввести в заблуждение инвесторов относительно инвестиций фонда и соответствующих рисков, считают в SEC.

Предложение об изменении правил было внесено регулятором в ответ на все более активное использование фондами обозначения ESG в своих названиях, пишет The Wall Street Journal. SEC опасалась, что подобные имена не всегда соответствуют стратегиям фондов.

Обычно название фонда - это первая информация, которую инвесторы получают о нем, и оно дает важные сигналы для оценки инвестиционных возможностей, отмечают в SEC.

Регулятор требует, чтобы в портфелях фондов, название которых фокусируется на определенном типе инвестиций, не менее 80% активов приходилось именно на такие инвестиции.

Изменение правил потребует от большего количества фондов придерживаться подобной инвестиционной политики, говорится в сообщении SEC. Кроме того, фондам придется проверять соответствие портфеля активов этой политике по крайней мере раз в квартал.

"Принятые правила помогут обеспечить соответствие инвестиционного портфеля фонда его названию", - заявил глава SEC Гэри Генслер.