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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЦБ и МосБиржа будут бороться с "геймификацией" торгов в низколиквидных бумагах

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Банк России видит рост практик разгона котировок низколиквидных акций, совместно с Московской биржей будет работать над их устранением, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Одна из особенностей последнего времени - это такая немножко "геймификация" определенных ниш на рынке. Не могу сказать, что это массовое явление, но тем не менее оно набирает обороты, мы обращаем на это внимание. Когда у нас в эшелонах, где не очень большая ликвидность, начинают инвесторы играть в игру - давайте разгоним бумагу, кто первый выпрыгнет, попробуем что-то на этом заработать. Но все-таки биржа - это не казино", - сказал Габуния на форуме "Capital markets: Россия".

"И, конечно здесь мы с Московской биржей будем работать над тем, чтобы подобные практики прекращались. Потому что прежде всего, конечно, должно быть доверие к цене, доверие к практикам, которые на рынке проявляются. Что у нас есть эффективный заслон от инсайда и от обычных форм манипулирования", - добавил зампред ЦБ.

Банк России в августе выпустил обзор рисков финансовых рынков, в котором обратил внимание на рост влияния телеграм-каналов и блогеров на решения частных инвесторов. Это, по мнению регулятора, несет в себе ряд негативных эффектов, в том числе возможность манипулирования котировками.

ЦБ указывал на случаи манипулирования через телеграм-каналы по инвестированию и финансам акциями компаний второго и третьего эшелонов с малой капитализацией. В частности, в 2022 г. Банк России выявил факты манипулирования с использованием телеграм-каналов ценами акций ПАО "Россети Юг", ПАО "ГИТ", ПАО "Пермэнергосбыт" и ПАО "Саратовэнерго".

В таких публикациях нередко используются определенные тактики, которые вводят в заблуждение подписчиков - например, попытка завлечь вымышленными доходностями, предоставление аргументов в пользу только своей рекомендации, удаление старых записей с неудачными рекомендациями и т.д., отмечал регулятор.

Согласно приведенным данным ЦБ, за январь-февраль 2023 г. было выявлено восемь попыток воздействовать на цены акций через телеграм-каналы, за 2022 г. - 13 попыток.

Банк России МосБиржа Филипп Габуния ЦБ РФ
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