ЦБ РФ отметил рост влияния телеграм-каналов и блогеров на решения частных инвесторов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Влияние социальных сетей и блогеров растет на фоне выхода большого количества частных инвесторов на финрынок, что несет в себе ряд негативных эффектов, в числе которых возможность манипулирования котировками и принятие необдуманных решений, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Инфлюенсеры оказывают существенное влияние на финансовые решения значительного числа частных инвесторов: количество подписчиков ведущих финансовых блогеров в соцсетях доходит до нескольких миллионов человек, отмечает ЦБ. При этом они не несут ответственности за предоставляемую информацию, советы и инвестиционные результаты, замечает регулятор.

Ряд блогеров дают рекомендации по приобретению конкретных ценных бумаг и продвигают собственные стратегии инвестирования, что повышает вероятность принятия частными инвесторами необдуманных и однотипных решений.

ЦБ указывает, что аудитория телеграм-каналов по инвестированию и финансам существенно меньше, чем у инфлюенсеров, однако отмечаются случаи манипулирования через них акциями компаний второго и третьего эшелонов с малой капитализацией. В частности, в 2022 г. Банк России выявил факты манипулирования с использованием телеграм-каналов ценами акций ПАО "Россети Юг", ПАО "ГИТ", ПАО "Пермэнергосбыт" и ПАО "Саратовэнерго".

В таких публикациях нередко используются определенные тактики, которые вводят в заблуждение подписчиков (например, попытка завлечь вымышленными доходностями, предоставление аргументов в пользу только своей рекомендации, удаление старых записей с неудачными рекомендациями и т.д.).

За январь-февраль 2023 г. было выявлено восемь попыток воздействовать на цены акций через телеграм-каналы, за 2022 г. - 13 попыток, пишет ЦБ со ссылкой на данные МосБиржи.

Ранее сообщалось, что количество физлиц, имеющих брокерские счета на МосБирже, в июле увеличилось на 433 тыс., до 26,39 млн человек.