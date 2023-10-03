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Преемник Danone в России продолжает переименовывать свои продукты

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Компания "Эйч энд Эн" (бывшая российская "дочка" Danone) вслед за "Активиа" и Actimel переименовала напиток на растительной основе Alpro.

"Напитки на растительной основе Alpro локализуются на российском рынке под новым названием Planto. Изменения будут касаться только названия бренда", - сообщается в пресс-релизе компании. Ассортиментная линейка бренда Planto останется прежней - две базовые линейки и две линейки профессиональных напитков Barista и Aroma.

Локализация бренда началась еще в 2021 году с запуском первых напитков на 100%-й растительной основе на производстве в Краснодарском крае в Лабинске, уточняется в пресс-релизе.

Ранее компания сообщила, что бренд "Активиа" переименовывается в "АктиБио", Actimel - в Actimuno.

16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone - АО "Данон Россия" - Росимуществу. Ему отошли 100% российского бизнеса Danone (83 292 493 000 акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 000 акций "Данон трейда"). Гендиректором компаний был назначен зампред правительства Чеченской республики, министр сельского хозяйства Якуб Закриев. На этом посту он сменил Чарли Каппетти, который был генеральным директором обеих компаний с апреля 2017 года.

С 20 сентября этого года АО "Данон Россия" переименовано в АО "Эйч энд Эн" (H&N, Health & Nutrition), "Данон трейд" - в "Эйч энд Эн Трейд".

Danone Росимущество Actimel Planto Actimuno Якуб Закриев Эйч энд Эн Трейд
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