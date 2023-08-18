"Дочку" Danone в РФ могут переименовать в "Эйч энд Эн"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Дочка" Danone в РФ - АО "Данон Россия" - после передачи бизнеса Danone Росимуществу будет переименована в "Эйч энд Эн" (Health and Nutrition), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом компании своим партнерам.

ООО "Данон трейд" получит название "Эйч энд Эн Трейд".

По его словам, переименование может состояться в сентябре. Все реквизиты компаний сохраняются.

В "Данон Россия" от комментариев отказались.

Как сообщалось, 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone - АО "Данон Россия" - Росимуществу. Ему отошли 100% российского бизнеса Danone (83 млрд 292 млн 493 тыс. акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций "Данон трейда"). Гендиректором АО и "Данон трейда" был назначен зампред правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. На этом посту он сменил Чарли Каппетти, который был генеральным директором обеих компаний с апреля 2017 года.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании "Данон трейд" в 2022 году составила 112,7 млрд рублей против 109,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - 612,7 млн рублей против 1,4 млрд рублей соответственно. Выручка компании "Данон Россия" выросла до 92,9 млрд рублей с 85,1 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - снизилась до 5,6 млрд рублей с 8,9 млрд рублей.

Французская Danone в октябре прошлого года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. СМИ сообщали о многих претендентах на покупку бизнеса, включая крупных производителей продуктов питания РФ, в числе которых ГК "Русагро", ГК "Черноголовка", ГК "ЭкоНива", Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева и АФК "Система" (владеет агрохолдингом "Степь").