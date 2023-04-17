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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Госдума рассмотрит поправки о полном возврате мобилизованным денег за отмененные туры

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Госдума 19 апреля рассмотрит в первом чтении законопроект о возврате мобилизованным и их семьям средств за отмененные туры, туроператорам могут разрешить возврат средств этим категориям туристов из средств фондов персональной ответственности, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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Как следует из базы данных нижней палаты парламента, рассмотрение законопроекта №217271-8 об особенностях расторжения договора о реализации туристического продукта в условиях частичной мобилизации в первом чтении запланировано на 19 апреля. Законопроект даст право призванному по мобилизации или заключившему контракт о прохождении военной службы, если он до того приобрел туристическую путевку и не воспользовался ею, требовать расторжения договора в досудебном порядке и полного возврата уплаченных денег.

"Законопроект, согласно которому мобилизованным и контрактникам, а также членам их семей предлагается возвращать полную стоимость туров и авиабилетов, был внесен в Госдуму еще в октябре прошлого года, его рассмотрение несколько раз откладывалось", - отметил Барзыкин.

Он напомнил, что в связи с объявленной с 21 сентября частичной мобилизацией туристы, пассажиры, а также члены их семей по независящим от них обстоятельствам оказались в ситуации, когда они, с одной стороны, не могли воспользоваться ранее оплаченными услугами по заключенным договорам о реализации турпродукта или авиарейса, а с другой - согласно действующему закону, не имели права претендовать на возврат полной стоимости услуг.

По словам эксперта, правительство поддержало законопроект, но в своем заключении указало на необходимость рассматривать призыв туриста, пассажира, членов их семей на военную службу по мобилизации либо заключение контракта о прохождении военной службы как обстоятельства непреодолимой силы по договору о реализации туристского продукта и договору воздушной перевозки пассажира. Правительство также считает необходимым указать источники финансирования расходов туроператора, понесенных в связи с расторжением договоров, в частности, включив в их число фонды персональной ответственности (ФПО), которые формируют туроператоры по выездному туризму.

Барзыкин подчеркнул, что для того, чтобы ФПО можно было использовать для этих целей, необходимо упростить процедуру изъятия средств из фондов.

"Важно отметить, что в заключении идет речь именно о мобилизованных, а не о призывниках срочной службы. Важно и что источником финансирования расходов по возврату средств за отмененные туры за рубеж может выступать ФПО. Это лишний раз доказывает функциональность и значимость этих фондов как инструмента решения проблемных ситуаций. Но процедуру изъятия средств из фондов необходимо максимально упростить", - сказал Барзыкин.

Как напоминают в РСТ, туроператоры по выездному туризму формируют фонды персональной ответственности, в которые направляют средства в объеме 1% от общей цены проданных туров за предыдущий год. Из этих фондов туристы могут получить возмещение при отмене туров в случае, когда туроператор не может исполнить свои обязательства по заключенным договорам о предоставлении услуг.

Юрий Барзыкин Госдума РСТ
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