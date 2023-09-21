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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 30%, максимума с 2003 года

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 30%, максимума с 2003 года
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Центробанк Турции поднял ключевую процентную ставку на заседании в четверг до максимума с 2003 года.

Ставка по семидневным операциям РЕПО увеличена на 5 процентных пунктов - до 30% годовых, говорится в сообщении турецкого ЦБ.

Это уже четвертое повышение ставки с июня этого года, когда главой турецкого ЦБ была назначена Хафизе Гайе Эркан. До того, как она начала цикл ужесточения ДКП, ставка составляла 8,5%.

В сообщении ЦБ отмечается, что регулятор продолжает ужесточение монетарной политики, чтобы как можно быстрее добиться ослабления инфляции, а также закрепить инфляционные ожидания. Центробанк планирует постепенно наращивать ужесточение до тех пор, пока не добьется существенного ослабления инфляции.

Дальнейший уровень ставки будет устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить замедление инфляции до 5% в среднесрочной перспективе, отмечают в ЦБ.

В августе потребительские цены в Турции выросли на 58,9% в годовом выражении.

Турецкая лира незначительно ослабляется в паре с долларом после решения ЦБ. Пара доллар/лира торгуется на уровне 27,1211 лиры против 27,0278 лиры на закрытие предыдущей сессии.

Турция
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