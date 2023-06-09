Новым главой ЦБ Турции назначена бывшая топ-менеджер First Republic Bank

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Новым главой турецкого ЦБ назначена Хафизе Гайе Эркан, ранее занимавшая руководящие посты в Goldman Sachs Group Inc. и First Republic Bank.

Эркан стала первой женщиной, возглавившей центробанк Турции.

Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о назначении Эркан на пост главы ЦБ может служить сигналом о том, что он готов отказаться от прежнего курса денежно-кредитной политики, спровоцировавшего резкий рост потребительских цен и обвал лиры до рекордного минимума, пишет газета Financial Times.

Предыдущий руководитель турецкого ЦБ Сахап Кавчиоглу снижал ключевую ставку под давлением Эрдогана. После ухода с поста руководителя ЦБ Кавчиоглу возглавит Управление банковского регулирования и надзора Турции.

Эркан является выпускницей Принстонского университета и экспертом в сфере управления рисками. Она провела почти восемь лет в First Republic Bank, причем в июле 2021 года была назначена одним из главных исполнительных директоров банка, а в конце того же года покинула банк.

Эркан станет уже пятым главой ЦБ Турции с 2019 года. До назначения Кавчиоглу Эрдоган уволил трех руководителей ЦБ, пытавшихся ужесточать политику. Ставка турецкого ЦБ за два года была понижена с 19% до 8,5%.

Турецкая лира дешевеет в пятницу. Пара доллар/лира торгуется на уровне 23,4966 лиры по сравнению с 23,1231 лиры на закрытие предыдущей сессии.