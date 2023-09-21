Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Цены на нефть растут на новостях об ограничении экспорта топлива из России

Дизельное топливо в Европе подорожало почти на 5%

Цены на нефть растут на новостях об ограничении экспорта топлива из России
Фото: Viennaslide/Construction Photography/Avalon/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть подскочили на торгах в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, однако затем несколько отошли от внутридневных максимумов.

В РоссииЗапрет на экспорт бензина и дизтоплива из РФ введен с 21 сентябряЧитать подробнее

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Решение принято с целью стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:30 по московскому времени составила $94,15 за баррель, что на $0,62 (0,66%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,79 (0,88%), до $90,45 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $94,6 за баррель, WTI - до $90,98 за баррель.

Цены на дизельное топливо в Европе выросли после заявления России о введении ограничений в четверг почти на 5%, более чем до $1010 за тонну, отмечает Financial Times.

Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно усугубит его нехватку на глобальном рынке.

"Несмотря на то, что это временное ограничение, его последствия будут серьезными, поскольку Россия остается ключевым экспортером дизельного топлива на мировой рынок", - отмечает вице-президент Wood Mackenzie по переработке, химии и нефтяному рынку Алан Гелдер.

"Глобальной нефтеперерабатывающей системе будет сложно заместить потерянные российские поставки в тот самый момент, когда мировые запасы дизельного топлива находятся на низких уровнях", - говорит Гелдер.

Brent WTI правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать

Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 30%, максимума с 2003 года

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 30%, максимума с 2003 года

В правительстве озабочены сокращением в экономике числа 30-39-летних работников

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

GM приостановила работу завода в Канзасе и временно уволила 2 тыс. человек

GM приостановила работу завода в Канзасе и временно уволила 2 тыс. человек

В Минфине допустили закрепление взноса для сделок "на выход" на уровне 15%

Росимущество стало владельцем 100% "Волжского оргсинтеза"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });