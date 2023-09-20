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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Власти РФ хотят снять с экспортеров "курсовую ренту" через пошлины с привязкой к курсу рубля

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские власти могут воспользоваться новым инструментом пополнения бюджета, изъяв у экспортеров часть "курсовой ренты". Как сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ходом обсуждения, в правительстве рассматривается возможность введения экспортной таможенной пошлины на широкую номенклатуру товаров, размер которой будет привязан к курсу доллара и увеличиваться по мере ослабления рубля (и, соответственно, роста доходов компаний-экспортеров в национальной валюте).

По словам одного из собеседников агентства, недавно этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве, по итогам которого было признано целесообразным ввести "плавающие" пошлины при курсе от 80 руб./$1 уже с 1 октября. Размеры пошлины пока не определены, в разных редакциях проекта при курсе 80-85 руб./$1 предусмотрена ставка 3% или 4% от таможенной стоимости, есть варианты и по верхней планке: 5,5% при курсе выше 90 руб./$1, или 5,5% при 90-95 руб./$1, и 7% при курсе выше 95 руб./$1 (как сейчас).

Под действие экспортной пошлины не будут подпадать нефть и газ, зерно, лом металлов, лесоматериалы, а также еще ряд позиций, объединенных в группы 84-96 ТН ВЭД. Минеральные удобрения, в отношении которых экспортная пошлина недавно уже введена, от "курсовой пошлины" освобождать не планируется - для них она будет дополнительной.

В Минфине и Минэкономразвития эту информацию не комментируют. Комментариями компаний горнодобывающего сектора, наиболее значимой группы экспортеров помимо ТЭКа и АПК, "Интерфакс" также пока не располагает.

Один из источников "Интерфакса" говорит, что пошлины планируется ввести до 31 декабря 2024 г, другой собеседник слышал, что речь идет пока о краткосрочном варианте, с 1 октября и до конца 2023г, то есть на три месяца.

Решение в высокой степени готовности, отмечает один из источников "Интерфакса". По информации другого собеседника, оно уже получило одобрение подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

правительство РФ
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