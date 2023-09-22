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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Кабмин донастроит налоговую систему для решения проблемы с ценами на топливо

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ прорабатывает донастройку налоговой системы, чтобы обеспечивать топливом внутренний рынок по приемлемым ценам независимо от внешней конъюнктуры, сообщил директор департамента Минэнерго Антон Рубцов.

"С ценами сейчас решится вопрос на уровне правительства не только теми мерами, который приняты (вчера было утверждено решение о почти полном запрете экспорта бензина и дизтоплива - ИФ) и ситуация стабилизируется, а в ручном режиме мы продолжим работать", - сказал он.

Ранее первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин говорил, что правительство примет радикальные меры для урегулирования проблемы, а также системные меры, чтобы избегать роста цен в будущем.

Рубцов в пятницу подтвердил, что "прорабатываются варианты, связанные и с пошлинами, и с налогами". По его словам, правительство хочет донастроить налоговую систему, "чтобы она работала при высоких ценах на нефть и высоком курсе и позволяла давать доходы бюджета".

"Мы еще ждем решений. Я пока не готов их озвучивать, потому что они пока не приняты в правительстве. Ждем системных мер, которые позволят не в таком режиме делать, а чтобы мы спокойно вошли в весну и осень следующего года, для этого нужны системные меры", - подчеркнул Рубцов.

В пятницу назначено совещание у вице-премьера РФ Александра Новака с руководителями нефтяных компаний о ситуации на топливном рынке.

Антон Рубцов Павел Сорокин Александр Новак Минэнерго РФ
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