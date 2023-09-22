Oracle подтвердила прогноз на 2026 финансовый год на уровне $65 млрд

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей ПО программного обеспечения, повторила прогноз, по которому выручка компании достигнет $65 млрд по итогам 2026 финансового года (завершится в мае 2026 года), а ежегодный рост прибыли в расчете на акции будет составлять не менее 10% в течение этого периода.

Вице-президент Oracle по корпоративным операциям Дуг Керинг подтвердил эти ожидания на встрече с биржевыми аналитиками в Лас-Вегасе, сообщает MarketWatch.

"Мы по-прежнему уверены, что находимся на правильном пути к достижению этих целей", - сказал он.

Oracle прогнозирует рост выручки на 8% в 2024 фингоду без учета бизнеса Cerner Corp., занимающегося электронными медицинскими картами, и на 7% с его учетом. Как ожидается, операционная маржа достигнет 43% по сравнению с 42% в прошлом фингоду.

Также представители компании вновь отметили высокий спрос на ее облачные сервисы со стороны разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта.

Капитализация Oracle с начала 2023 года выросли почти на 34%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил менее 13%.