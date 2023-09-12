Oracle увеличила чистую прибыль в I финквартале в 1,6 раза

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале в 1,6 раза, выручку - на 9%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 августа, составила $2,42 млрд по сравнению с $1,55 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $0,86 с $0,56.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,19 на акцию с $1,03 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,15 на акцию.

Квартальная выручка Oracle составила $12,45 млрд против $11,45 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $12,57 млрд.

Выручка подразделения "облачных" услуг и лицензионной поддержки Oracle в первом финквартале увеличилась на 13% - до $9,55 млрд (прогноз рынка - $9,43 млрд). В частности, выручка "облачных" сервисов (IaaS и SaaS) подскочила на 30% до $4,6 млрд.

Доходы от продажи лицензий ("облачных" и для локальных ПК) уменьшились на 11%, составив $809 млн (прогноз рынка - $967 млн).

Выручка от продажи оборудования опустилась на 6% до $714 млн, от продажи услуг - повысилась на 1,6% до $1,38 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали эти показатели на уровне $748 млн и $1,43 млрд соответственно.

Oracle отметила высокий спрос на ее облачные сервисы со стороны разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта.

Главный исполнительный директор Oracle Сафра Кац заявила в ходе телефонной конференции в понедельник, что компания прогнозирует скорректированную прибыль на второй финквартал на уровне $1,3-1,34 на акцию и ожидает увеличения выручки на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то есть до $12,89-13,13 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль Oracle в $1,34 на акцию при выручке в $13,28 млрд на текущий квартал.

По итогам первого финквартала Oracle выплатит дивиденды в размере $0,4 на акцию.

Бумаги компании подешевели на 9,2% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 5,5%.