Британский регулятор близок к одобрению сделки Microsoft по покупке Activision

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Microsoft Corp., вероятно, сможет получить разрешение британского регулятора на закрытие сделки по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard после изменения ее условий.

Новый вариант сделки, представленный на рассмотрение Управления по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании в августе, устраняет имевшиеся у регулятора опасения и открывает путь к одобрению сделки, говорится в пресс-релизе CMA.

Регулятор продолжит консультации по этому вопросу, прежде чем принять окончательное решение, отмечается в сообщении. Срок их проведения завершится 6 октября.

Ранее в этом году CMA заблокировало сделку, посчитав, что она негативно повлияет на конкуренцию в сфере облачного гейминга в Великобритании. Microsoft, однако, предложила новый вариант сделки, включающий продажу прав на облачные игры Activision французской компании Ubisoft Entertainment.

"CMA считает, что новые условия сделки предусматривают важные изменения, которые в значительной мере устраняют опасения, возникшие ранее в этом году", - говорится в пресс-релизе.

Activision Blizzard - разработчик таких известных серий игр для приставок и компьютеров, как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, а также Candy Crush для мобильных устройств.

Microsoft сообщила о намерении купить Activision за $69 млрд в январе 2022 года. В мае 2023 года эту сделку одобрила Европейская комиссия.