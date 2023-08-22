Microsoft предложила британскому регулятору новый вариант сделки с Activision

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. подала на рассмотрение Управления по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании новый вариант сделки по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard, говорится в пресс-релизе CMA.

Microsoft направила новый вариант сделки после того, как CMA отклонил ее аргументы против принятого им в апреле решения о блокировке этого приобретения. Компания в частности указывала на договоренности с японской Sony о предоставлении доступа владельцам приставок PlayStation к выпущенной Activision популярной игре Call of Duty.

22 августа управление ввело в действие окончательный приказ, запрещающий сделку в ее первоначальном варианте.

CMA опасалось, что транзакция "изменит будущее" быстрорастущего рынка облачного гейминга и приведет к замедлению инноваций и сужению выбора для британских геймеров.

Облачный гейминг представляет собой технологию, позволяющую игрокам запускать игры с удаленных компьютеров и "транслировать" их на свои аналогично потоковому видео. Ожидается, что к 2026 году размер мирового рынка облачного гейминга достигнет 11 млрд фунтов стерлингов ($14,1 млрд), британского - 1 млрд фунтов, сообщало CMA в апреле.

Новый вариант сделки, согласованный между Microsoft и Activision, предполагает продажу облачных прав на существующие игры Activision для компьютеров и приставок и те игры, которые она выпустит в ближайшие 15 лет, французской Ubisoft Entertainment.

Соглашение о предоставлении прав вступит в силу по завершении приобретения Activision, говорится в сообщении Ubisoft. Французская компания сделает ее игры доступными на платформе Ubisoft+ и сможет лицензировать их в пользу поставщиков сервисов, производителей приставок и компаний, работающих в сфере облачного гейминга, в том числе самой Microsoft.

Действие соглашения не распространяется на Европейскую экономическую зону, отмечает CMA.

В качестве компенсации за предоставление облачных прав Ubisoft произведет единовременную выплату в пользу Microsoft и будет осуществлять с ней расчеты в рамках рыночного механизма, предусматривающего в том числе ценообразование в зависимости от использования, поясняется в примечаниях к пресс-релизу британского регулятора.

Кроме того, Ubisoft сможет потребовать от Microsoft возмездной адаптации игр Activision для запуска в операционных системах, отличных от Windows.

Управление по защите конкуренции и рынкам вынесет решение по новому варианту сделки Microsoft и Activision не позднее 18 октября. В июле стало известно, что Activision договорилась с Microsoft о переносе крайнего срока для сделки на эту дату. В случае отмены транзакции после 29 августа Microsoft выплатит разработчику $3-3,5 млрд, после 15 сентября - $4,5 млрд.

В июле Федеральная торговая комиссия (FTC) США отозвала иск о блокировке сделки, поданный на рассмотрение внутреннего суда. Судья по административным вопросам FTC должен был начать разбирательства по этому делу 2 августа.

Американский регулятор также пытался заблокировать транзакцию с помощью иска в окружной суд Сан-Франциско, однако этот суд отклонил требование FTC о блокировке.

Таким образом, у Microsoft и Activision появилась возможность попытаться убедить членов FTC одобрить сделку или отказаться от противодействия ей.

Комиссия утверждала, что покупка Activision даст Microsoft возможность ограничивать доступ пользователей к видеоиграм компании на устройствах помимо Xbox. Кроме того, регулятор считал, что сделка может привести к подъему цен на видеоигры, ухудшению их качества на альтернативных платформах, а также к полному отказу от предоставления доступа к видеоиграм пользователям других приставок.

Microsoft сообщила о намерении купить Activision за $69 млрд в январе 2022 года. В мае 2023 года эту сделку одобрила Европейская комиссия.

Activision Blizzard - разработчик таких известных серий игр для приставок и компьютеров, как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, а также Candy Crush для мобильных устройств.