Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из России

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в сентябрьском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 года) на 2 млн тонн, до 48,6 млн тонн с 46,6 млн тонн в августовском прогнозе.

В августе прогноз был повышен на 1,4 млн тонн, до 46,6 млн тонн с 45,2 млн тонн месяцем ранее.

Оценка экспорта для ближайшего конкурента - ЕС после повышения в августе на 0,5 млн тонн не изменилась и составляет 36,2 млн тонн.

Прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году увеличился сразу на 3 млн тонн, до 87,4 млн тонн с 84,4 млн тонн в прошлом месяце.

Оценка экспорта всех видов зерна из РФ также повышена: новый показатель составляет 58,6 млн тонн против 56,6 млн тонн, которые прогнозировались в августе. Прогноз сбора зерна повышен до 128,6 млн тонн со 124,9 млн тонн.

Оценка экспорта зерна из ЕС не изменилась - 50,2 млн тонн.

По оценке МСЗ, мировой сбор зерновых в 2023/2024 сельхозгоду составит 2 млрд 294,5 млн тонн (2 млрд 294,1 млн тонн по августовскому прогнозу), в том числе 783,5 млн тонн пшеницы (784,1 млн тонн).

На днях российский Минсельхоз повысил прогноз сбора зерна в стране со 123 млн тонн до 130 млн тонн. Новую оценку сбора пшеницы ведомство пока не озвучивало. Прежняя составляет 78 млн тонн. Оценка экспорта зерна в этом сельхозгоду повышена до 60 млн тонн с прежней 55 млн тонн.

В прошлом году в России было собрано 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Экспорт в минувшем сельхозгоду, по данным Минсельхоза, составил рекордные 60 млн тонн, в том числе 47 млн тонн пшеницы.