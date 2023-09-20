Минсельхоз РФ повысил оценку экспортного потенциала по зерну в этом сельхозгоду

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ повысил до 60 млн т оценку экспортного потенциала по зерну в этом сельхозгоду.

Как заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме в среду, собранный в этом году урожай в 130 млн тонн позволит не только обеспечить внутренние потребности, но экспортировать до 60 млн тонн зерна.

Ранее Минсельхоз заявлял об экспортном потенциале на этот сельхозгод на уровне 55 млн тонн.

Как заявил Патрушев, несмотря на то, что в ряде регионов погодные условия складываются не самым благоприятным образом, российские аграрии уже собрали больше 123 млн тонн зерна. "Соответственно, ранее озвученный прогноз мы уже перешагнули. Тем не менее, сейчас зерновые убирают Урал, Сибирь и Дальний Восток, где погодные условия достаточно сложные. Но понимаем, что объем в 130 млн тонн, обозначенный президентом, мы точно выполним", - подчеркнул он.

"Урожай зерна 2023 года позволит сполна обеспечить внутренний рынок, а также поставить за рубеж в текущем сезоне до 60 млн тонн зерновых", - сказал он.

По его словам, динамично идет сбор и других культур. "Ожидаем, что объемы сахарной свёклы, масличных, овощей, картофеля, плодов и ягод будут не ниже средних значений за 5 лет, - заявил Патрушев. - Кроме того, ведется озимый сев. Сейчас его площадь составляет порядка 9 млн гектаров. Планируем выйти на показатель в 20 млн га, что на 1 млн га больше, чем в прошлом году".