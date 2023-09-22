Золото слабо дорожает после падения накануне

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно растут вечером в пятницу, немного восстанавливаясь после максимального за два месяца падения накануне.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 15:51 по Москве повысились на 0,3%, до $1945,5 за тройскую унцию.

В четверг золото подешевело на 1,4%, рекордными темпами с 1 августа, из-за укрепления курса доллара на "ястребиных" сигналах Федеральной резервной системы.

Федрезерв в среду оставил базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года. При этом медианные прогнозы руководителей американского ЦБ предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%.

"Золото не приносит процентного дохода, и высокие процентные ставки, как правило, являются негативным фактором для цен на золото, потому что они увеличивают упущенную выгоду от вложений в драгметалл", - отметил рыночный аналитик Kinesis Money Майк Ингрэм.