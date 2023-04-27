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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

РФ перенаправит в 2023 году с запада на восток 140 млн т нефти и нефтепродуктов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году перенаправила с запада на восток 40 млн т поставок нефти и нефтепродуктов из 220 млн т поставляемых ранее, в 2023 году снижение поставок на запад составит 140 млн т. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на рынки Индии, Китая, других стран", - сказал Новак в среду, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Позднее в беседе с журналистами он уточнил, что речь идет о перенаправлении экспорта нефти и нефтепродуктов.

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"Я говорил по 2022 году, что 20%, порядка 40 млн тонн из общего нашего экспорта нефти и нефтепродуктов, который был в западном направлении, а у нас было в западном направлении 220 млн т примерно, 40 млн т ушло на восток", - пояснил Новак.

"Поэтому 40 млн т ушло в 2022 году. В этом году уйдет 140 млн т нефти и нефтепродуктов на восток. И всего останется порядка 80-90 млн т в западном направлении", - сказал он.

В 2023 году прогнозируется, что Россия снизит нефтедобычу на 20 млн т к 2022 году – до 515 млн т.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году РФ экспортировала примерно 230 млн т нефти, из них 191 млн т – по нефтепроводам, в том числе 174 млн т – российских ресурсов (98 млн т морским транспортом и 76 млн т - по нефтепроводам). Из морского транспорта 35 млн т пришлось на восточный порт Козьмино, а из нефтепроводного – 40 млн т поставок в Китай. Экспорт нефтепродуктов в 2021 году составил 144 млн т.

Ранее Новак говорил, что в 2022 году экспорт нефти из России вырос на 7,6% – до 242 млн т, объем нефтепереработки снизился на 3%, до 272 млн т.

С декабря 2022 года Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти, с 5 февраля 2023 году – на импорт нефтепродуктов, однако есть ряд исключений: поставки по нефтепроводу "Дружба" могут продолжаться, Болгария может закупать нефть (для НПЗ "ЛУКОЙЛа"), Хорватия может продолжать закупать вакуумный газойль в России.

Поставки по "Дружбе" идут по двум веткам – северной и южной. По северной ветке получают нефть Польша и Германия, которые отказались от российской нефти. По южной ветке сырьё получают Чехия, Словакия и Венгрия – в 2021 году им было поставлено 12 млн т нефти. Мощность НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Болгарии в допандемийные годы составляла 7 млн т (без учета неиспользуемых мощностей в 2,8 млн т), переработка в 2019 году – 6,8 млн т. Поставки нефти осуществляются морем.

Кроме того, Турция, по оценке МЭА, увеличила закупки российских нефти и нефтепродуктов.

Александр Новак нефть
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