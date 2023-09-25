Alcoa возглавил COO компании Уильям Оплингер

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Уильям Оплингер избран президентом и главным исполнительным директором Alcoa, сообщается в пресс-релизе американской алюминиевой компании.

Он сменит нынешнего главу Alcoa Роя Харви, который будет выступать в роли стратегического советника CEO до 31 декабря.

Оплингер, которому сейчас 56 лет, с февраля 2023 года занимает должность исполнительного вице-президента и главного операционного директора Alcoa, а с 2016 года он был главным финансовым директором компании.

Харви занимал пост CEO с ноября 2016 года, президента - с мая 2017 года.

Капитализация Alcoa с начала 2023 года упала почти на 38% (до $5,1 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 12,5%.