Alcoa призвала LME немедленно исключить российский алюминий из своего листинга

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Alcoa призвала Лондонскую биржу металлов (LME) оперативно принять меры, исключив из листинга марки алюминия российского происхождения, заявила компания в четверг.

Биржа окажется под угрозой, если нежелательный металл российского происхождения хлынет в складскую систему, которая функционирует как "рынок последней инстанции" для зарегистрированных на бирже брендов, считает Alcoa. По ее мнению, если LME не предпримет быстрых действий для предотвращения ситуации, в которой металл российского происхождения станет доминирующим брендом в складской системе LME, последствия для участников рынка, а также для репутации и надежности контракта LME на алюминий могут быть очень тяжелыми.

В марте 2022 года Alcoa отказалась от покупки сырья и продажи продукции российским компаниям. "Хотя это повлияло на наш бизнес, это было правильное решение", - заявила Alcoa. По данным Alcoa, мнение о необходимости запрета на металл российского происхождения "широко распространено в отрасли".

Alcoa отметила, что запасы алюминия на складах LME с 3 по 26 октября выросли на 74%, что может свидетельствовать о спешке с поставками российского металла на фоне возможного запрета. Биржа должна повысить прозрачность в отношении количества российского металла в своей системе, считает Alcoa.

LME в сентябре отправила участникам рынка дискуссионный документ на тему возможного запрета продажи российского металла на бирже. Помимо Alcoa, глава Rio Tinto выражал тревогу по поводу того, что неограниченный поток российского алюминия в США снижает конкурентоспособность североамериканских производителей.

Alcoa обратилась в LME еще до издания биржей дискуссионного документа, говорится в сообщении американского производителя. Компания выразила озабоченность, что конфликт между РФ и Украиной, помимо вызванного им гуманитарного и энергетического кризиса, может исказить рыночный характер цен на алюминий и повысить системные риски для надежности контракта на алюминий на LME.

Из различных вариантов, которые рассматривает LME, наилучшим был бы полный и немедленный запрет на поставки нового российского металла, считает Alcoa.

Возможный запрет LME может коснуться не только алюминия, но и никеля и меди из России. Доля России на мировом рынке алюминия – около 6%, высокосортного никеля – 17%, меди – около 3%.

Ранее LME заявляла, что не планирует предпринимать никаких действий, выходящих за рамки санкций, которые не коснулись крупных российских производителей металлов, таких как "Русал" и "Норильский никель". Тем не менее, медный комитет биржи - группа представителей отрасли, играющих консультативную роль, - рекомендовал запретить поставки российского металла. Комитеты по другим металлам высказались против этой идеи. Однако на консультациях осенью баланс сместился в сторону решения о запрете, и он был поддержан комитетом LME по алюминию.