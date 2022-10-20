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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Глава Alcoa призвал к срочным мерам по ограничению доступа алюминия из РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - США и их союзники должны принять срочные меры по ограничению доступа российского алюминия. Об этом заявил генеральный директор Alcoa Рой Харви (его слова передает агентство Bloomberg).

Alcoa поддерживает санкции и "интуитивно понятно", что металл больше не должен поставляться в США, сказал он.

Ранее Bloomberg сообщал, что администрация США рассматривает эмбарго на алюминий из России или санкции в отношении "Русала".

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Харви отметил, что российские производители продолжают производить и продавать свой металл, в то время как североамериканские и европейские производители сокращают плавильные заводы на фоне снижения цен на алюминий, резкого роста цен на энергию и проблем в цепочке поставок. Хотя участники рынка могут попытаться обойти любые запреты, но дополнительные санкции будут в этой ситуации лучшим способом остановить "мошенничество".

"Русал", крупнейший производитель алюминия вне Китая с долей на мировом рынке около 6%, уже был фигурантом SDN list в 2018 году, но был выведен оттуда в результате реализации сделки по отказу основателя компании Олега Дерипаски от контроля.

Глава совета директоров контролирующей "Русал" En+ Group Кристофер Бернем, комментируя информацию о рассмотрении возможных санкций, заявил, что "Русал" по-прежнему в полной мере соблюдает все требования OFAC.

По мнению Бернема, спекуляции "наносят ущерб американским потребителям и экономике США, подвергая риску более 164 тыс. прямых и 470 тыс. косвенных рабочих мест в потенциально затронутых отраслях, включая аэрокосмическую и автомобильную, а также производство грузовых прицепов, упаковки и товаров для здравоохранения, строительство зданий и сооружений и производство солнечной и ветровой энергии".

На российские поставки традиционно приходится около 10% от общего объема импорта алюминия в США. В августе Россия была третьим по величине экспортером в США.

Доля Европы в выручке "Русала" – около 40%.

Alcoa США РФ Русал
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