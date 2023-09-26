Власти Омской области сообщили о стабилизации ситуации с топливом на АЗС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Омской области удалось решить возникшую на прошлой неделе проблему дефицита топлива на АЗС региона, сообщил в Telegram министр энергетики и ЖКХ области Владимир Шнипко.

"Мониторили ситуацию в ежедневном режиме, лично проверял наличие топлива на различных АЗС. На данный момент ситуация стабилизировалась, запас топлива на омских АЗС пополнен", - заверил он.

Он отметил, что проблема с топливным дефицитом возникла на прошлой неделе во многих регионах. В Омской области вследствие этого было принято решение о двукратном увеличении количества бензовозов, которые снабжают АЗС бензином и дизельным топливом.

Ранее сообщалось, что переговоры с поставщиками топлива региональным министром энергетики и ЖКХ проводились по поручению главы области Виталия Хоценко в связи с тем, что в СМИ и социальных сетях появился ряд сообщений о возникшей на автозаправочных станциях проблеме с дефицитом топлива.