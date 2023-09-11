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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Контракт на поставку "Аэрофлоту" первых Ту-214 подпишут до конца 2023 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Контракт на поставку "Аэрофлоту" отечественных самолетов Ту-214 будет подписан до конца 2023 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Авиакапитал-сервиса" (АКС, лизинговая структура "Ростеха") Роман Пахомов.

"Аэрофлот" еще конфигурацию досогласует, и в ближайшее время будет подписано и по Ту-214. До конца года точно, но я думаю, в течение месяца - это уж как "Аэрофлот" с производителем договорится. В данном случае мы как финансовый агент выступаем", - сказал он агентству в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

Ранее в понедельник "Аэрофлот", его дочерняя авиакомпания "Россия" и АКС заключили на форуме договоры лизинга 18 самолетов МС-21-310 и 34 SJ-100. При этом в январе правительство утвердило выделение из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 175 млрд рублей на поставку "Аэрофлоту" в 2023-2025 гг. 63 лайнеров - кроме 34 SJ-100 и 18 МС-21 также 11 Ту-214. Сообщалось, что предоставлять технику в 18-летний лизинг будет АКС.

Всего по ранее подписанному соглашению с ПАО "ОАК" до 2030 года "Аэрофлот" должен получить 210 МС-21, 89 SJ-100 и 40 Ту-214. Стоимость последующих твердых контрактов превысит 1 трлн рублей, они будут софинансироваться средствами ФНБ, говорил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Аэрофлот Авиакапитал-сервис Ту-214
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