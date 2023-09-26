Биржевые цены на бензин и дизтопливо развернулись вверх после недельного падения

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снова начали повышаться после того как падали всю предыдущую неделю и немного снижались в понедельник.

Согласно данным СПбМТСБ, стоимость Аи-92 по национальному индексу (учитывает данные всех НПЗ страны) во вторник подросла по сравнению с предыдущим торговым днем на 1,8%, до 56978 руб./т, Аи-95 - на 1,2%, до 58791 руб./т., летнее ДТ - на 1,1%, до 61565 руб./т.

Таким образом, считают участники топливного рынка, биржевые цены отыграли информацию о введении запрета на экспорт топлив из РФ, о котором было объявлено 21 сентября. Как сообщалось, на фоне слухов о планах по введению запрета биржевые цены на прошлой неделе снизились: на Аи-95 на 21,27%, на Аи-92 - на 19,86%.

Теперь топливный рынок ждет скорую отмену запрета экспорта, по крайне мере, такие слухи превалируют среди участников биржевых торгов. Собеседники "Интерфакса" отмечают, что каждый день ведомства собираются на совещания по проблемам топливного рынка, обсуждают разработку системных мер для стабилизации ситуации, а это дает повод надеяться на скорое снятие запрета вывоза нефтепродуктов.