Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Ставки по ипотеке в США превысили 7,5% впервые за 23 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 29 сентября, повысился на 12 базисных пунктов по сравнению с предыдущей неделей и достиг максимума с ноября 2000 года, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 7,53%. Ставка растет четыре недели подряд. Год назад она составляла 6,75%.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 6%, рекордными темпами с апреля, и обновило минимум с 1996 года. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки понизился на 6,7%.

"Уровень активности находится на минимуме с 1995 года, поскольку активный рост ставок вытолкнул значительную долю потенциальных покупателей с рынка", - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан.

США MBA Джоэл Кан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак отметил сбалансированность мирового рынка нефти

Новак отметил сбалансированность мирового рынка нефти

Нефтяники и чиновники отметили на совещании, что топливный рынок балансируется

Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд

Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд

Гендиректор "Перекрестка" покидает свой пост

Гендиректор "Перекрестка" покидает свой пост

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день

Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день

Эр-Рияд допустил изменение параметров сокращения добычи нефти в ноябре

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });