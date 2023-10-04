Ставки по ипотеке в США превысили 7,5% впервые за 23 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 29 сентября, повысился на 12 базисных пунктов по сравнению с предыдущей неделей и достиг максимума с ноября 2000 года, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 7,53%. Ставка растет четыре недели подряд. Год назад она составляла 6,75%.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 6%, рекордными темпами с апреля, и обновило минимум с 1996 года. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки понизился на 6,7%.

"Уровень активности находится на минимуме с 1995 года, поскольку активный рост ставок вытолкнул значительную долю потенциальных покупателей с рынка", - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан.