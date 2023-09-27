Сенат США одобрил продвижение проекта временного бюджета во избежание "шатдауна"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сенат проголосовал во вторник за выдвижение на голосование временного бюджета, который позволит сохранить правительство открытым до 17 ноября, сообщает The Hill.

Согласно результатам голосования, 77 законодателей поддержали голосование по данной мере, 19 высказались "против".

Лидер большинства в сенате Чак Шумер ранее описал временный бюджет как "мост", позволяющий избежать закрытия правительства и дать конгрессменам больше времени для переговоров о долгосрочном решении по финансированию.

Шумер признал, что в соглашении "не будет всего, чего хотят обе стороны", но оно "поможет нам достичь нашей непосредственной и необходимой цели - избежать закрытия правительства".

В частности, законопроект предусматривает выделение $4,5 млрд по линии министерства обороны "для реагирования на ситуацию в Украине".

Документ также включает в себя еще $1,65 млрд финансирования через госдепартамент США на дополнительную помощь Киеву, которая будет доступна до 30 сентября 2025 года.

Кроме того, он предусматривает выделение $5,99 млрд на помощь в случае стихийных бедствий и временно продлевает истекающие полномочия Федерального управления гражданской авиации.

Если сенат одобрит законопроект, то он может быть выдвинут на голосование в палате представителей, и в случае утверждения там направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Чтобы госучреждения не остановили работу, это должно произойти до полуночи 1 октября. В противном случае правительству США грозит "шатдаун"- приостановка работы федеральных органов власти в октябре.