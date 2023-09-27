Палата представителей не будет голосовать по подготовленному Сенатом временному бюджету

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не планирует выносить на голосование разработанный в Сенате вариант проекта временного бюджета. Об этом The Hill рассказал конгрессмен Роберт Гуд.

"Маккарти повторил это сегодня утром. Я призывал его это сказать общественности, дать знать Сенату, что это обречено на провал и что Палата представителей никоим образом не пропустит этот законопроект", - сообщил Гуд.

Гуд участвовал во встрече членов нижней палаты Конгресса США от Республиканской партии ранее в среду. Встреча проходила за закрытыми дверями и на ней Маккарти проинформировал однопартийцев о ситуации.

Как сообщает The Hill, Маккарти намерен в пятницу представить разработанный республиканцами в Палате представителей проект. Однако, указывает издан ие, этот проект, в свою очередь, будет "обречен на провал" в Сенате.

Ранее Сенат проголосовал во вторник за выдвижение на голосование временного бюджета, который позволит сохранить правительство открытым до 17 ноября.

Лидер большинства в сенате Чак Шумер ранее описал временный бюджет как "мост", позволяющий избежать закрытия правительства и дать конгрессменам больше времени для переговоров о долгосрочном решении по финансированию. Шумер признал, что в соглашении "не будет всего, чего хотят обе стороны", но оно "поможет нам достичь нашей непосредственной и необходимой цели - избежать закрытия правительства".

В частности, законопроект предусматривает выделение $4,5 млрд по линии Пентагона "для реагирования на ситуацию в Украине". Документ также включает в себя еще $1,65 млрд финансирования через госдепартамент США на дополнительную помощь Киеву, которая будет доступна до 30 сентября 2025 года.

Чтобы госучреждения не остановили работу, это должно произойти до полуночи 1 октября. В противном случае правительству США грозит "шатдаун" - приостановка работы федеральных органов власти в октябре.