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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Белый дом считает задачей республиканцев в Конгрессе предотвращение "шатдауна"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Предотвращение закрытия правительства США 1 октября является задачей республиканцев в Конгрессе, заявила во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Когда речь заходит о потенциальном шатдауне, которого может и не быть, то это спровоцированный республиканцами шатдаун. Это то, что они могут предотвратить... Им нужно найти решение", - заявила она во время пресс-брифинга.

Ранее сообщалось, что Сенат США близок к принятию временного бюджета на 2024 год, что позволит избежать закрытия правительства.

Если законопроект утвердят и в Палате представителей, то он будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену. Чтобы госучреждения не остановили работу, это должно произойти до полуночи 1 октября. В противном случае правительству США грозит "шатдаун" - приостановка работы федеральных органов власти в октябре.

Процесс принятия временного бюджета осложняется тем, что законодатели в обеих палатах в настоящее время далеки от консенсуса.

Карин Жан-Пьер США Конгресс Белый дом
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