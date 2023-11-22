Binance согласилась заплатить в США $4,3 млрд штрафа по делу об отмывании

Основатель криптобиржи Чанпэн Чжао уйдет в отставку и тоже выплатит штраф

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Оператор криптовалютной биржи Binance Holdings Ltd. достиг соглашения с властями США: компания признала вину в нарушении правил борьбы с отмыванием средств и американских санкций, сообщает Bloomberg.

Binance заплатит штраф в размере $4,3 млрд, а основатель и глава компании Чанпэн Чжао уйдет в отставку и лично выплатит $50 млн штрафа. Новым руководителем биржи станет Ричард Тэн.

При этом расследование в отношении Чжао продолжается, и он может получить до 10 лет тюрьмы - хотя эксперты полагают, что срок составит не более 18 месяцев, отмечает агентство.

В частности, Binance признала, что не смогла предотвратить осуществление платежей группировки ХАМАС через свою платформу. Также через нее было совершено не менее 1,1 млн транзакций на общую сумму свыше $898 млн между клиентами из США и Ирана.

"Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире отчасти благодаря совершенным преступлениям, и сейчас она заплатит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США", - заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

"Binance проигнорировала свои юридические обязательства в погоне за прибылью, - заявила министр финансов США Джанет Йеллен. - Такое умышленное бездействие позволило террористам и киберпреступникам получать деньги через её платформу".

Соглашение означает окончание многолетнего расследования в отношении криптобиржи, которое проводили министерство юстиции, министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.