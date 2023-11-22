Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Binance согласилась заплатить в США $4,3 млрд штрафа по делу об отмывании

Основатель криптобиржи Чанпэн Чжао уйдет в отставку и тоже выплатит штраф

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Оператор криптовалютной биржи Binance Holdings Ltd. достиг соглашения с властями США: компания признала вину в нарушении правил борьбы с отмыванием средств и американских санкций, сообщает Bloomberg.

Binance заплатит штраф в размере $4,3 млрд, а основатель и глава компании Чанпэн Чжао уйдет в отставку и лично выплатит $50 млн штрафа. Новым руководителем биржи станет Ричард Тэн.

При этом расследование в отношении Чжао продолжается, и он может получить до 10 лет тюрьмы - хотя эксперты полагают, что срок составит не более 18 месяцев, отмечает агентство.

В частности, Binance признала, что не смогла предотвратить осуществление платежей группировки ХАМАС через свою платформу. Также через нее было совершено не менее 1,1 млн транзакций на общую сумму свыше $898 млн между клиентами из США и Ирана.

"Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире отчасти благодаря совершенным преступлениям, и сейчас она заплатит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США", - заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

"Binance проигнорировала свои юридические обязательства в погоне за прибылью, - заявила министр финансов США Джанет Йеллен. - Такое умышленное бездействие позволило террористам и киберпреступникам получать деньги через её платформу".

Соглашение означает окончание многолетнего расследования в отношении криптобиржи, которое проводили министерство юстиции, министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.

Binance Джанет Йеллен Иран США ХАМАС Чанпэн Чжао Меррик Гарланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль назвал имена 300 палестинцев, которых могут обменять на заложников

Израиль назвал имена 300 палестинцев, которых могут обменять на заложников

Сэм Альтман вернется на пост главы OpenAI

Рынок акций США снизился после публикации протокола ФРС

Рынок акций США снизился после публикации протокола ФРС

Что случилось этой ночью: среда, 22 ноября

Российские военные уничтожили в Черном море четыре безэкипажных катера ВСУ

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС подтвердил соглашение о прекращении огня сроком на четыре дня

ХАМАС подтвердил соглашение о прекращении огня сроком на четыре дня
Обострение палестино-израильского конфликта

Кабмин Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе

Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе

Самолет США нанес удар по бойцам военизированного формирования в Ираке

ВМС США приняли стратегию киберзащиты оборонной инфраструктуры

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });