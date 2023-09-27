Депутат сообщила, что ожидать снижения цен на ГСМ можно через неделю

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра энергетики Павел Сорокин считает, что снижения цен на горюче-смазочные материалы можно ждать через неделю, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб после выступления чиновника в парламенте.

"Минэнерго утверждает, что нужна еще неделя, чтобы принятые меры привели к снижению цен", - написала Бессараб в своем телеграм-канале.

Ранее в этот ж день другой собеседник "Интерфакса" в Госдуме сообщил, что, выступая перед депутатами, Сорокин сослался на то, что нужно время, чтобы цена стабилизировалась.

"Замминистра отметил, что сегодня в 19 регионах РФ уже есть снижение цены. И с момента принятых правительством мер падение цены на ГСМ составило от одного до 17 процентов, 17 процентов - в Татарстане, а в основном - от 5-7 процентов", - сказал источник.

Депутаты по предложению спикера палаты Вячеслава Володина в среду заслушали на закрытой части пленарного заседания заместителя министра энергетики Сорокина по ситуации с ценами на ГСМ. 20 сентября депутаты спрашивали об этом министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Тогда же, по инициативе Володина, было принято решение в постоянном режиме вести мониторинг ситуации с ценами с ежедневным докладом на пленарных заседаниях.