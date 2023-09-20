Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

Чиновники ежедневно отслеживают закупки топлива и иногда вмешиваются "в ручном режиме", сказал министр

Фото: Роман Храмовник/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Проблемы с обеспечением аграриев в этом году горюче-смазочными материалами (ГСМ), обострившиеся в последнее время и грозившие остановкой полевых работ, постепенно решаются, но по-прежнему требуют повышенного внимания, заявил в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Постоянно работаем с Минэнерго, ФАС и РЖД. В целом докладываю, что за последние десять дней ситуация (с обеспечением топливом - ИФ) улучшилась, но она пока все равно требует особого внимания", - сказал он.

"Мы наладили ежедневный мониторинг, составили реестр нефтебаз, откуда аграрии закупают топливо. Где можем, помогаем в ручном режиме", - сообщил министр.

Минувшим летом источники "Интерфакса" на топливном и аграрном рынках говорили, что аграрии, которые убирают урожай и готовят поля под будущий сев, сталкиваются с резким ростом цен на дизельное топливо. Также отмечалось, что есть проблемы со своевременной поставкой ОАО "РЖД" вагонов с нефтепродуктами в адреса конечных филиалов топливопоставляющих компаний.

Минсельхоз в начале августа сообщал, что получил от ряда регионов обращения, в которых говорилось о росте цен на горюче-смазочные материалы для АПК. Эти обращения были рассмотрены на специальном совещании.

Минэнерго 22 августа заявило, что рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать мелкооптовые цены на дизтопливо в сельскохозяйственных регионах. Ведомство признает, что есть "некоторые сложности с ритмичностью поставок", которые возникли на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон. Однако в РЖД, в свою очередь, подчеркивали, что поставки топлива по железной дороге в южные регионы не зависят от роста пассажирских перевозок. Там также заявляли, что держат на особом контроле транспортировку топлива в регионы.

24 августа Минэнерго заявило, что производство нефтепродуктов полностью обеспечивает внутренний спрос на топливо.

6 сентября первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут сказала, что Минэнерго предложило меры по регулированию цен на дизельное топливо и что это должно скорректировать цену вниз. Она добавила, что в регионах ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев предполагалось на тот момент стабилизировать в ближайшие две-три недели.