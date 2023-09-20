Дума будет мониторить цены на ГСМ в ежедневном режиме

Володин призвал депутатов не занимать "страусиную позицию"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы вести ежедневный мониторинг и контроль ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и каждую неделю докладывать соответствующую информацию палате парламента.

"Поручим (вице-спикеру Госдумы - ИФ) Алексею Гордееву вместе с председателем комитета по энергетике, председателем комитета по бюджету и налогам и председателем комитета по аграрным вопросам, вместе с председателем комитета по контролю вести ежедневный мониторинг и информировать депутатов", - сказал Володин в среду на заседании в ходе заслушивания доклада министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Спикер Госдумы призвал депутатов не занимать "страусиную позицию".

"Вот у нас завтра пленарное заседание - выходите, информируете, на следующей неделе пленарное заседание во вторник - выходите и доводите до сведения депутатов информацию, как идёт работа по снижению стоимости горюче-смазочных материалов с тем, чтобы наши сельхозпроизводители хотя бы доубрали то, что в полях стоит, и досеяли", - отметил Володин.

По его словам, "это сегодня одна из самых высокоэффективных отраслей, жизнебразующая, и по объему приносящая прибыль стране, вторая после нефтегазового сектора".

Ранее в среду Патрушев заявил на правительственном часе в Госдуме, что проблемы с обеспечением ГСМ аграриев РФ в этом году, обострившиеся в последнее время и грозившие остановкой полевых работ, постепенно решаются, но по-прежнему требуют повышенного внимания.

"Постоянно работаем с Минэнерго, ФАС и РЖД. В целом докладываю, что за последние десять дней ситуация (с обеспечением топливом - ИФ) улучшилась, но она пока все равно требует особого внимания. Мы наладили ежедневный мониторинг, составили реестр нефтебаз, откуда аграрии закупают топливо. Где можем, помогаем в ручном режиме", - сказал он.